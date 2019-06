Dit kun je zelf doen tegen de wereldwijde opwarming

Ook dit jaar stapelen de weersextremen zich op. In januari lag er bijna een kwart minder zee-ijs op de Zuidpool dan normaal en april 2019 was mondiaal de een-na-warmste april sinds de metingen in 1880 begonnen. De wereldwijde opwarming is in volle gang. Dat we snel in actie moeten komen om erger te voorkomen is de meeste mensen nu wel duidelijk. Maar wat helpt? Welke stappen kun je zelf zetten?