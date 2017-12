Dit moet u weten als u morgenvroeg de auto of trein wilt pakken

Als gevolg van de aangepaste dienstregeling reden er vandaag minder treinen maar dat is volgens Prorail morgen niet meer het geval. ,,Reizigers kunnen wel nog wat hinder ondervinden van de nasleep van het winterweer. Zoals treinen die nog niet op de juiste plek staan of kapotte onderdelen die nog niet zijn gerepareerd. Onze ploegen werken heel de nacht door om alles voor de ochtendspits weer in orde te hebben maar we moeten een slag om de arm houden", zegt woordvoerder Jaap Eikelboom.

Sneeuwgebied

Weerplaza verwacht tot diep in de nacht nog sneeuwval. Het sneeuwgebied trekt oostwaarts over het land. ,,In het gunstigste geval wordt het omstreeks 3 uur droog in het oosten, in het slechtste geval pas om een uurtje of zes morgenvroeg", zegt weerman Michiel Severin. In het grootste deel van het land moeten weggebruikers tijdens de ochtendspits volgens hem rekening houden met gladheid en hinder door sneeuwresten.

,,Met uitzondering van de kuststrook en het uiterste noorden, waar het kwik stijgt tot 2 graden, schommelt de temperatuur in de rest van het land rond het vriespunt. Dat zal geen problemen opleveren op de snelwegen en grote provinciale wegen want daar wordt uitgebreid gestrooid en geveegd, maar wel op de toevoerwegen. Daar wordt niet of nauwelijks gestrooid waardoor ze morgenvroeg zijn veranderd in ijsbanen."

Oosten

In de loop van de dag stijgt de temperatuur in de kuststrook en het uiterste noorden van het land tot 4 graden maar in het oosten blijft ze steken op 1 graad. Severin: ,,Morgenavond daalt het kwik weer onder nul waardoor weggebruikers opnieuw rekening moeten houden met gladheid. Die zal pas woensdag zijn verdwenen."

Rijkswaterstaat verwacht morgenvroeg in het oosten van het land nog hinder door de sneeuw voor weggebruikers. ,,Het stopt er naar verwachting pas om een uurtje of drie, vier met sneeuwen. Pas dan kunnen onze ploegen beginnen met het schoonvegen van de wegen. Het is niet uitgesloten dat we daar tijdens de ochtendspits nog mee bezig zijn", zegt woordvoerder Diederik Fleuren.

Westen

De grote verbindingswegen in het westen van het land zijn morgenvroeg redelijk schoon, verwacht Rijkswaterstaat. Dit omdat het er vanavond om een uurtje of elf, twaalf stopt met sneeuwen waardoor de strooi- en veegwagens heel de nacht de tijd hebben om de wegen sneeuwvrij te maken. Maar dat betekent niet dat de ochtendspits geen hinder ondervindt van het winterweer, zegt Fleuren. ,,Er valt af en toe winterse neerslag en bij opklaringen koelt het wegdek af waardoor het kan opvriezen. Weggebruikers moeten daarom rekening houden met gladheid."

'Forse ochtendspits'