Dit weekend eindelijk zon in natste lente van de eeuw: temperatuur loopt op tot 22 graden

De lente is nog aan de gang, maar volgens Weeronline is nu al duidelijk dat het jaargetijde een stuk natter verloopt dan normaal. Gemiddeld is er al 219,6 millimeter regen gevallen. Dat is goed voor de vijfde plek in de lijst van natste lentes ooit. De komende drie weken kunnen daar nog tientallen millimeters bijkomen waardoor 2023 eindigt op een tweede of derde plek in de lijst.