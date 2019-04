Dit zijn de beste e-bikes uit de AD Fietstest

Zo kwam de test tot stand



Twee testdagen, 115 typen fietsen in de officiële uitslag en 438 panelleden: in het weekend van 23 en 24 maart was Utrecht het decor van de Grootste Fietstest van het land. De hoofdrol in dit testweekend, georganiseerd door fietstest.nl, was voor de consumenten, lezers van deze krant. Zij fungeerden als panellid op wielerbaan De Nedereindse Berg. De testers, zonder commerciële belangen bij een van de fietsfabrikanten, bogen zich over zeven categorieën:



1. elektrische stadsfietsen

2. elektrisch sportief woon-werk

3. elektrische transportfietsen

4. elektrische lifestylefietsen

5. elektrische vouwfietsen

6. elektrische family bikes

7. speed pedelecs