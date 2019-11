Dit zijn de geheimen van supersenioren

Natuurlijk lever je in als je ouder wordt, weet Foppe de Haan (76). De voetbaltrainer (Heerenveen, Jong Oranje) kreeg inmiddels – ‘de leeftijd hè – een nieuwe heup en één knie is wat zwak. Dus bij partijtjes op het hoogste niveau moest hij al een tijdje toekijken vanaf de zijlijn, zegt de Fries met spijt in zijn stem. ,,Dat vind ik jammer. Als je meedoet aan het positiespel, dan creëer je toch een andere band, ben je dichterbij. Maar spelers moeten geen medelijden gaan krijgen op het veld. Als ze om je gaan lachen, moet je er snel mee stoppen.”



Met bewondering ziet hij hoe zijn collega Dick Advocaat (72) deze week vol vuur aan de slag gaat als crisismanager bij Feyenoord. Het is de zoveelste club voor Advocaat. De Haan: ,,Hij is zo gedreven, dat is zijn klasse: die motivatie is hij nooit kwijtgeraakt.”