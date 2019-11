Dit zijn de kanjers van de nummers één: geboren voor de verpleging

Of Doubke even hier- naar kan kijken. Of ze de afdelingstelefoon vijf minuten bij zich kan houden. Of ze straks wil helpen met dit, of met dat. Doub van Oers (62) verblikt of verbloost niet. Telkens hetzelfde antwoord. ,,Is goed.’’



Sinds 1981 werkt ze op de dialyseafdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, en de voorgangers van dit fusiehospitaal. Haar naam mag veel gelijkenis vertonen met het Engelse woord voor twijfel, aan onduidelijkheid doet ze doorgaans niet. ,,Je weet precies wat je aan haar hebt’’, zegt een collega die al bijna twee decennia met haar samenwerkt. ,,Ze is duidelijk, werkt hard en weet ontzettend veel.’’