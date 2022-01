Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen op een rij

Algemene maatregelen en adviezen

- Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur.

- Houd overal 1,5 meter afstand.

- Ontvang thuis niet meer dan vier personen vanaf 13 jaar per dag. Ga maximaal één keer per dag op bezoek.

- Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn, doe dan een zelftest.

- Een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) geldt in en rond het openbaar vervoer. En in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, bioscopen en de horeca. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als je zit, het mondkapje af kan.

- Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen, ook buiten, bijvoorbeeld in drukke winkelstraten.

- In alle publieke binnenruimtes, zoals horeca, theater en bioscopen, is een vaste zitplaats verplicht.

- Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in onder meer de horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s.

- Op doorstroomlocaties zoals een museum, geldt een maximum van één bezoeker per 5 vierkante meter tot maximaal 1250 personen per ruimte.

- Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum aantal bezoekers van 100 procent van de maximale capaciteit op 1,5 meter (dit is circa een derde van de reguliere capaciteit).

- Voor sport, kunst en cultuur en evenementen geldt binnen een maximum van 1250 personen per ruimte.

- Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan.

- Grote evenementen (meer dan 1250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan.

- Het thuiswerkadvies is: ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand’.

- De nachthoreca blijft gesloten.