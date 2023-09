Dit zijn de stormnamen voor 2023/2024, ook overleden Piet Paulusma geëerd met ‘eigen storm’

Vier kinderen met waterpok­ken, dag vakantie! Uitje naar Madurodam als kleine troost

Het is de angst van iedere vakantieganger, ziek worden vlak voor of tijdens de vakantie. Geen bedje in de zon maar in de slaapkamer en aspirines in plaats van drankje aan de rand van het zwembad. De familie Van Leeuwen kreeg het voor de kiezen deze zomer.