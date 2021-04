Dit zijn de versoepelingen op een rij

- Het advies voor thuisbezoek wordt aangepast: iemand mag maximaal twee mensen per dag thuis ontvangen in plaats van één. Ook die versoepeling gaat in vanaf 28 april. ,,We weten dat dit voor veel mensen de lastigste maatregel is om na te leven", sprak Rutte vanavond. ,,Al realiseren we ons ook dat twee ook heel weinig is. Maar het is belangrijk dat we ons eraan houden, want nog altijd vinden de meeste besmettingen thuis plaats.”