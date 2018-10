Dividendbelasting? De zomer- of wintertijd dat levert pas verdeeldheid op

Als je dacht dat de dividendbelasting de grootste meloen was die het kabinet deze week moest verteren, dan heb ik nieuws voor je. Er komt nog iets veel groters aan. Iets wat potentieel de samenleving gaat ontwrichten. Wat zeg ik, verdeeldheid in heel Europa!



Gaan we de zomertijd en wintertijd afschaffen? En zo ja: welke tijd houden we dan aan? Die van de zomer of die van de winter? Gaan we voor zomers heel lang licht en ’s winters heel lang donker? Of voor ’s winters iets minder lang donker, maar dan zomers ook iets minder lang licht?



Een duivels dilemma, zo blijkt. Van de Europese Unie moeten alle landen voor het einde van de maand een keuze hebben gemaakt. Maar iedereen twijfelt en kijkt naar elkaar. Wat je namelijk niet wilt is dat Duitsland voor wintertijd kiest, Nederland voor zomertijd, en je ineens tijdsverschil hebt tussen de twee landen. Stel dat Polen dan voor de Nederlandse tijd kiest, dan wordt een roadtrip Amsterdam-Krakau ineens een ritje in een teletijdmachine.