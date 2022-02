DNB-bestuurders hadden meer oog voor eigen belang, dan voor lot slaafgemaakten

De onderzoekers tekenen erbij aan dat DNB nog geen grote centrale bank was, slavernij was nog niet bij wet verboden en de verhouding tussen het parlement en het staatshoofd was niet zoals die nu is. ,,Ook opvattingen over oneigenlijke vormen van belangenverstrengeling verschillen van wat wij nu gewend zijn”, schrijven ze in het rapport Dienstbaar aan de keten? DNB en de laatste decennia van de slavernij 1814-1863.



De centrale bank zegt hierop een aantal stappen te zullen ondernemen. De eerste stap is het openbaren van het rapport en erkennen van wat er is gebeurd. ,,We kunnen het aangedane leed niet ongedaan maken. Maar we kunnen als DNB wel proberen bij te dragen aan de verwerking van het leed door deze geschiedenis zichtbaar te maken en de feiten en het leed te erkennen", aldus Knot.



Verder wil DNB binnenkort in gesprek met medewerkers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Directe excuses kwamen er niet. ,,We kiezen voor een zorgvuldige aanpak en daar is enige tijd voor nodig”, zei hij in een toelichting.



De Bank of England liet eerder ook onderzoek doen naar het eigen slavernijverleden. De in 1694 opgerichte centrale bank was niet direct betrokken bij de handel in slaven, maar voormalige bestuurders van de bank waren dat wel. De Bank of England bood haar excuses aan en stelde zich bewust te zijn van de ‘onvergeeflijke connecties’ van voormalige gouverneurs en directeuren met de slavernij. Ook heeft het schilderijen en bustes verwijderd van voormalige gouverneurs en directeuren die banden hebben gehad met de slavenhandel in de achttiende en negentiende eeuw.