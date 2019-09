Docent ontslagen om dickpics in brugklas Winterswijk

Een docent van het Gerrit Komrij College (GKC) in Winterswijk wordt ontslagen nadat er eerder deze week zogeheten dickpics van zijn telefoon zichtbaar waren in een klaslokaal. De docent gaf les aan leerlingen van 12 en 13 jaar uit de brugklas en wilde foto’s van zijn telefoon laten zien op een groot scherm in de klas. Daarbij werden ook plaatjes van een mannelijk geslachtsdeel zichtbaar.

Onduidelijk is of het foto’s van zijn eigen geslachtsdeel waren. Rector Sjef Lommen van het GKC zegt dat na het incident de veiligheid van de leerlingen op school niet gegarandeerd kan worden bij de docent. ,,Daarom is besloten afscheid te nemen van hem”, zegt Lommen. ,,De ouders van alle leerlingen hebben een brief gekregen waarin dat staat.”

De docent werkte volgens rector Lommen al zo’n tien jaar op de Winterswijkse middelbare school en was van onbesproken gedrag. Dat is echter geen reden hem op termijn te laten terugkeren. ,,De docent heeft de integriteitscode van de school overtreden en het vertrouwen beschaamd. Dat had niet mogen gebeuren. Wij staan voor de veiligheid van onze leerlingen en ouders moeten daar op kunnen vertrouwen”, zegt Lommen.