Docent onwel, leerlingen grijpen in: traumaheli landt bij school: ‘Het is verschrikkelijk’

Een docent van RSG Slingerbos in Harderwijk is vanmorgen onder schooltijd onwel geworden. Enkele leerlingen waarschuwden het personeel. Alle lessen zijn per direct gestopt. Het is nog onbekend hoe het met de vrouw is.

In een deel van de school met 1600 leerlingen, waar meerdere lokalen met elkaar verbonden zijn via glazen wanden, zagen leerlingen tegen het eind van de ochtend dat een docent niet lekker werd, vertelt de directeur kort nadat hij het personeel op de hoogte heeft gesteld. ,,Zij waarschuwden andere docenten.’’

Bedrijfshulpverleners startten met reanimeren terwijl 112 werd gebeld. De brandweer was uitgerukt om eventueel te assisteren bij het naar beneden brengen van de vrouw. Op het sportveld achter de school landde een traumahelikopter. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. ,,Ik weet op dit moment niet hoe het met haar is’’, aldus directeur Adriaan Veenenbos. ,,Ik vind het verschrikkelijk.’’

Naar buiten

De directeur heeft besloten de lessen de rest van de dag te schrappen. Na het ontruimingsalarm gingen alle leerlingen en medewerkers naar buiten. Op straat drong het bericht over de onwel geworden docent al snel tot iedereen door. Leerlingen stapten op de fiets om naar huis of andere plekken te gaan. Een enkeling ging de school nog even in om de eerst nog achtergelaten jas op te halen.

Volledig scherm RSG Slingerbos in Harderwijk ontruimd nadat docent onwel is geworden. In eerste instantie was niet bekend hoe haar situatie is. © Damian Ruitinga

,,Zowel voor de leerlingen als voor de collega’s is het niet goed de lessen gewoon door te laten gaan’’, aldus de directeur. ,,We hebben allemaal tijd nodig om van de schrik te bekomen en om te kijken wat nu nodig is. We zijn in overleg met onder andere de jeugdarts en slachtofferhulp om te kijken wat we kunnen betekenen voor onze leerlingen en voor de collega’s.’’

Bericht aan ouders

Het is niet helemaal duidelijk wat precies is gebeurd en of de docent op dat moment voor de klas stond. In een bericht aan de ouders en leerlingen van de school, dat net na de middag werd verzonden, staat dat een ongeval is gebeurd waarbij een docent gewond is geraakt. Het gaat om een onwelwording, zegt een woordvoerder van de Aurora Onderwijsgroep (waar Slingerbos onder valt) desgevraagd.