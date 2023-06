Docent vindt langdurige lerarentekorten onacceptabel: ‘Als ik ziek ben zitten er 32 kinderen thuis’

Schrappen in de officiële lestijd om het lerarentekort terug te dringen, zoals de Onderwijsraad suggereert, valt best goed bij professionals in de haarvaten van het onderwijs. Mits de docent dan extra tijd krijgt om, met minder werkdruk, te excelleren op zijn vakgebied.

,,Onlangs was ik ziek, voor het eerst in mijn carrière”, vertelt leerkracht Dorien König van de Montessorischool Rhenen over de gevolgen van het lerarentekort in de praktijk. ,,Dan zitten er dus 32 kinderen thuis. We hebben alles op alles gezet om vervanging te regelen, maar dat bleek in de praktijk ondoenlijk.”

Nu is Rhenen een kleine stad in Midden-Nederland, maar ook hier worstelen scholen om de bezetting voor komend jaar rond te krijgen. König: ,,Het is gelukt, maar het kost steeds meer moeite. Als ik dan lees dat de tekorten na 2030 alleen maar blijven oplopen, dan vraag ik me wel af hoe het verder moet.”

Zorgwekkende prognose

Deze zorgwekkende prognose stond donderdag in een verkenning van de Onderwijsraad. Die kwam met ‘pijnlijke’ voorstellen om de lerarentekorten snel terug te dringen. Opties zijn het schrappen in de onderwijstijd en het beter organiseren van werk op scholen. Daarbij moet gelden: de leraar doet alleen waar diegene goed in is, alle andere taken zijn voor ondersteunend personeel, ouders en vrijwilligers.

Britt (39) heeft twee kinderen van 6 en 11 jaar op de basisschool in Veenendaal en is zelf actief vrijwilliger op school. Zij sloeg vooral aan op het inkorten van de onderwijstijd. ,,Ik dacht: Daar gaan we weer, opnieuw buitenschoolse opvang aanvragen, weer extra kosten.” Daarnaast vindt Britt dat met deze optie het beroep leraar nog meer inlevert aan status. ,,Dan zeg je eigenlijk: het kan ook best in vier dagen.”

De moeder constateert dat docenten beter ondersteund mogen worden. ,,Een leraar is nu alles: van schoonmaker tot administratief medewerkers tot psycholoog. Ik denk dat ouders best meer kunnen helpen met activiteiten om docenten te ontlasten. Denk aan randzaken als kopiëren en rapporten in hoesjes doen.”

Vasthouden goed personeel

Lerares Dorien König is helemaal niet te spreken over de gevolgen van de oplossingen die worden aangedragen. ,,Deze opties komen niet per se de kwaliteit van lesgeven ten goede en het gaat al niet lekker in het onderwijs. Eisen versoepelen, daar moet je volgens mij altijd voor waken. Ik geloof in het aantrekken en vasthouden van goed personeel en vind dat het beroep aantrekkelijk gemaakt moet worden.”

Volgens voorzitter Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) hebben we momenteel in het onderwijs te maken met ‘een megaprobleem’. ,,Ik vind het ingewikkeld dat de Onderwijsraad dan doet of het lerarentekort here to stay is. Wij hebben juist het idee dat nog niet alles op alles is gezet.”

Van Gelder deelt de mening dat adequate financiering van belang is voor kwalitatief goed onderwijs. ,,En minder onderwijstijd is ook een plan, zolang er dan meer ruimte komt voor leraren om lessen beter te kunnen voorbereiden. Daarnaast moet iedereen wel beseffen dat het dan op de overige momenten echt niet gaat om lessen door bevoegde leraren, maar verzorgde opvang door anderen.”

Extra tekort grote steden

In grote steden speelt het lerarentekort nog extra. In het primair onderwijs in Amsterdam bedraagt het tekort 17,6 procent, in Den Haag 17,3 procent en in Rotterdam 11,3 procent. In het voortgezet onderwijs zijn er ook tekorten, maar in mindere mate. Daar is vooral behoefte aan gespecialiseerde docenten.

OCO informeert, adviseert en verbindt ouders over schoolgaan in Amsterdam. Directeur Menno van de Koppel: ,,Toen het lerarentekort hier uitbrak, hebben we in Amsterdam een grote brainstormsessie gehouden om oplossingen te bespreken. Daar kwam bijvoorbeeld uit dat je leraren net zo zou kunnen opleiden als artsen: eerst word je basisarts en dan ga je je specialiseren. Dat zou voor het onderwijs ook een goed idee zijn. Want specialisatie past prima bij de visie van de Onderwijsraad: leraren inzetten op hun sterkste onderdeel.”

Wat betreft het schrappen in de onderwijstijd zegt ook Van de Koppel dat daar dan wel iets voor terug moet komen. ,,Geef leraren dan ook extra tijd om hun lessen goed te organiseren en maak de klassen kleiner. Hier geldt, als je minder doet, doe het dan beter. Maar iedereen weet hoe het helaas in de praktijk vaak gaat: meestal komt dan het slechtste scenario bovendrijven. Dus moeten we niet beginnen met minder onderwijstijd en dan pas gaan bedenken hoe we de kwaliteit op orde gaan brengen. Die volgorde kan desastreus uitpakken.”

Niet altijd bevoegde leraren nodig

De Onderwijsraad kwam letterlijk met het idee om leerlingen nog maar vier dagen per week officieel onderwijs te geven. De vijfde dag is er wel een programma op school, maar dat vormt geen onderdeel van het onderwijsaanbod. Dit hoeft dan niet te worden verzorgd door bevoegde leraren. König tekent daarbij aan: ,,Het geven van onderwijs is iets anders dan het bezighouden van kinderen.’’

De lerares vindt het terugbrengen van onderwijstijd op zich een goed idee, maar dat moeten leraren daar ook van kunnen profiteren. ,,Als je dit middel puur gebruikt om dezelfde hoeveelheid leraren meer lessen te laten geven aan andere klassen, verhoogt dat juist de werkdruk.”

Vakbondsvoorzitter Van Gelder pleit, gek genoeg, juist nu voor kleinere klassen. ,,Dat lijkt in tegenspraak met de aanpak van het lerarentekort, maar momenteel jagen we met die grote klassen docenten het onderwijs uit. We hebben een ‘stille reserve’ van 83.000 mensen. Die hebben allemaal een bevoegdheid, maar werken nu niet meer in het onderwijs. Haal die mensen terug, al is het maar in deeltijd!”

,,Er is geen ei van Columbus”, besluit Van Gelder (AOb). ,,We hebben te maken met een crisis. Dan moet je alles uit de kast halen; volop inzetten op het aantrekken en behouden van leraren. En dat allemaal tegelijkertijd.”

