Docenten op universiteiten bereiden ook acties voor

Als dat niet gebeurt, gaan de docenten door met actievoeren. Ze overwegen onder meer aangifte te doen bij de Arbeidsinspectie, omdat ze hun taken niet kunnen uitvoeren. ,,We kunnen helemaal geen fulltime docent meer zijn, want dat halen we niet in de tijd. We moeten alle colleges voorbereiden, nakijken, lesgeven. Dat redden we niet in één werkweek'', aldus Bod.