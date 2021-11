Dochter (14) van Venez werd op klaarlichte dag mishandeld: ‘Niemand heeft ingegrepen’

Het ene moment staat Venez van Diepen zorgeloos te koken, het andere rijdt ze achter een ambulance aan. Maandag lag daarin haar 14-jarige dochter. Die dag werd zij zonder reden of aanleiding mishandeld in Gorinchem. ,,Het gevoel van veiligheid is compleet gebroken.”