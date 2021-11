Dochter van gedode winkelier in shock om zoektocht Tom Angel: 'Hij heeft onze levens verwoest’

moord heerlenPolitie en justitie zijn met man en macht op zoek naar een veroordeelde crimineel die verdacht wordt van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in het Limburgse Heerlen, twee weken geleden. Het gaat om de 30-jarige Zouo ‘Tom’ Angel, de man die in 2008 werd veroordeeld voor de doodslag op de 62-jarige winkelmedewerker Huib Krooder. Zijn dochter reageert zeer aangeslagen op het nieuws. ,,Dit méén je niet?! Alweer? Deze man blijft levens verwoesten!”

De hoofdofficier van justitie geeft, bij hoge mate van uitzondering, de naam én foto van Zouo Angel volledig vrij. Dit duidt erop dat het OM overtuigd is dat Angel bij de schietpartij aanwezig is geweest. Voor de tip die leidt tot zijn arrestatie is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd.

Familieleden

Justitie gaat ervanuit dat de 30-jarige Angel op zaterdag 13 november de bewoner van een woning aan de Elandstraat in Heerlen heeft neergeschoten. Het slachtoffer, waarover op dit moment geen details bekend zijn, overleed een dag na het incident in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Naast het slachtoffer bevonden zich nog meerdere personen in de woning. Het gaat om familieleden en bekenden van het slachtoffer. Zij bleven ongedeerd en werden meegenomen naar het bureau voor verhoor. Of zij de schutter kennen, is niet bekend. Evenmin is duidelijk wat het motief was voor de schietpartij en of er een ruzie aan vooraf is gegaan.

Waar Angel op dit moment verblijft, is onduidelijk. Daarom worden een recente politiefoto en zijn identiteit vrijgegeven. Het gebeurt niet vaak dat justitie tot dit zware middel overgaat.

Strafblad

Angel heeft een flink strafblad. In 2008 werd hij veroordeeld tot drie jaar cel en tbs voor de doodslag op een winkelier in Amstelveen. Angel was toen 16 jaar oud. Tijdens een worsteling stak hij de 62-jarige Huib Krooder twee keer met een mes, een keer in de borststreek en in de rechterlong. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.

Zijn dochter Esmeralda reageert hoorbaar aangeslagen op het nieuws dat Angel vermoedelijk betrokken is bij nog een dodelijk incident. ,,Ik sta helemaal te shaken. Hier zijn geen woorden voor. Hoe kan dit nou toch weer? Hoe kan deze man doorgaan met het vernielen van mensenlevens? Het wordt tijd dat ze hem een keer vasthouden, voordat hij nog meer slachtoffers maakt. Ik had het wel kunnen raden dat hij na zijn vrijlating nog meer slachtoffers zou maken. Een tikkende tijdbom, dat is het.

Volwassenenstrafrecht

Justitie wilde na de dood van Krooder dat Angel in aanmerking zou komen voor het volwassenenstrafrecht, omdat de kans op herhaling groot was. De rechter was het daarmee eens en vond dat er genoeg bewijs was voor doodslag. Ook werd de tiener veroordeeld voor twee andere berovingen, waarbij hij onder meer een eigenares van een kledingzaak had bestolen en vastgebonden en een supermarktmedewerker geld afhandig had gemaakt onder bedreiging van een vuurwapen.

Angel bleek een paar weken voordat het fatale incident gebeurde te zijn weggelopen tijdens verlof uit een jeugdinrichting waar hij verbleef wegens gedragsproblemen.

Signalement

De verdachte gebruikt in het dagelijks leven de roepnaam Tom, maar heet eigenlijk Zouo Angel. Hij heeft een lichte huidskleur, is niet erg lang en heeft een breed postuur.

Angel heeft donker haar, donkere ogen en is brildragend. Verder is opvallend dat hij linkshandig is, een tatoeage heeft op zijn arm en spreekt met een Amsterdams accent.

