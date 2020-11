Dochters vinden verstopte werken van overleden kunstenaar in dubbel plafond

Dochters Esmee en Zaphira Bor wisten niet wat hen overkwam toen zij het huis van hun in juni overleden moeder leegruimden. Dat de klus veel tijd in beslag zou nemen, konden ze wel bevroeden. Renée Stotijn (1940-2020) was een verwoed verzamelaar. Meer dan honderd zakken met kleding gingen naar de kringloop en ontelbare vuilniszakken verdwenen in de afvalcontainer. Maar toen ze halverwege de klus op tientallen onbekende olieverfportretten, honderden aquarellen en tekeningen van haar hand stuitten, was dat een enorme verrassing.



De zussen staan in het nog lang niet leeggeruimde ­ouderlijk huis. De meubels – een tafel met stoelen, een antiek kastje, een bankbed bezaaid met schetsen – staan nog in de woning en de muren in de woonkamer en suite zijn nog behangen met aquarellen van tafereeltjes, schetsen en schilderijen van poppen van hun moeders hand. ,,Dit werk aan de muur kenden we ­natuurlijk, maar de verstopte kunstwerken hadden we nog nooit gezien,” zegt ­Esmee (44).



Hun moeder had overal berguimtes gemaakt. In de smalle hal bij een piepklein keukentje wijst Zaphira (32) naar boven, naar het verlaagde zwartgeverfde plafond. ,,Daar lagen die portretschilderijen naast stillevens en stadsgezichten, dik onder het stof. Het ene na het andere prachtige portret kwam tevoorschijn. Vanaf de jaren 60 heeft ze ze daar verstopt,” zegt Zaphira.