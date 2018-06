Dode afterparty in Milheeze niet door misdrijf om leven gekomen

De 29-jarige Kevin Brouwers die afgelopen zondag dood is gevonden bij een boerderij in Milheeze (Noord-Brabant) is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, waarbij getuigen zijn gehoord en camerabeelden zijn bekeken.

De dode man woonde in Milheeze. Hij werd zondag levenloos in het zwembad van de boerderij aangetroffen. In de buurt lag een bewusteloze 44-jarige man uit Lierop. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en verhoord. De man heeft een verklaring afgelegd en geeft daarbij aan dat er drugs en alcohol zijn gebruikt. ,,Maar hij herinnert zich niet meer alles", aldus de politiewoordvoerder. De politie zegt dat op de boerderij een afterparty werd gehouden.

Onderzoek

Over de oorzaak van het overlijden van de man uit Milheeze kan de politie nog niets zeggen. ,,We wachten het resultaat van het toxicologisch onderzoek af. Het duurt enkele maanden voordat dit gereed is'', zei een politiewoordvoerster.

De politie beslist aan de hand van de uitslag van het toxicologisch onderzoek of er straks nog verder onderzoek moet gebeuren. Het lichaam van de 29-jarige Kevin Brouwers werd zondag aangetroffen in een privézwembad bij een boerderij aan de Peeldijk. Het slachtoffer was een van de gasten op een afterparty waarbij drank en drugs in het spel waren.