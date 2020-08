Dode baby gevonden in huis Amsterdam, arrestatieteam pakt verwarde vrouw op

Willem wil Poolse insluiper ‘zo de sloot in tikken’, maar krijgt medelijden: ‘Eten en kleren gegeven’

14 augustus Is Bartik een boef of toch een zielig hoopje mens in nood? Het laatste, oordeelde het Ermelose stel Saskia Zwolsman en Willem Angel al snel over de dakloze Pool die midden in de nacht op hun recreatiekavel kwam ‘kamperen’ en door hen werd overmeesterd. In plaats van boosheid, een preek en een strafzaak kregen Bartik én maatje Piotr een bord eten, kleding en geld voor een treinkaartje. ,,Die jongen komt hier ook niet helemaal naartoe om in de bosjes te moeten slapen.’’