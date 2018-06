Dode bij schietincident in Apeldoornse woonwijk

Dodelijk slachtof­fer Pinkpop was muzieklief­heb­ber Gilles (35): 'Iedereen is kapot'

13:53 Het slachtoffer dat vanochtend is overleden na een aanrijding op Pinkpop, is een 35-jarige man uit Heerlen: Gilles Boux de Casson. Hij werkte als vrijwilliger bij Bureau Pinkpop en voor poppodium de Nieuwe Nor. ,,We zijn verslagen", zegt de directeur.