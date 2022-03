Dode bij schietpartij McDonald's in Zwolle

rechercheur Raymond redde meisje (12) uit handen van pedofiel: ‘Zag haar liggen tussen de lakens’

Hij lost moorden op, kwam in actie bij de spectaculaire schilderijenroof in de Kunsthal, ramde de deur van een hotelkamer in om een kind te bevrijden en bedenkt tactieken om verdachten van zware misdrijven in de val te lokken. Raymond Kolsteren draaide onlangs als leider van een rechercheteam van de Rotterdamse politie zijn vijftigste onderzoek. ,,Elke zaak is een nieuw avontuur.’’

28 maart