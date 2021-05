Dode en vier gewonden bij steekpartij Amsterdam, man (29) uit Amstelveen aangehouden

UPDATE/VIDEOIn de Amsterdamse wijk de Pijp zijn gisterenavond rond 23.15 uur vijf mensen neergestoken. Een van de slachtoffers, volgens omstanders een man, is overleden. De vier anderen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens bronnen ter plaatse zouden zij ernstig gewond zijn, maar dat kon een woordvoerder niet bevestigen. Een 29-jarige man uit Amstelveen is als verdachte aangehouden.

De slachtoffers zijn volgens de politie afzonderlijk op of in de directe omgeving van de Ferdinand Bolstraat gestoken. Volgens AT5 werd het slachtoffer dat bezweek aan zijn verwondingen aangetroffen voor een shoarmatent op de Van der Helststraat, op ongeveer honderd meter van de Ferdinand Bolstraat.

De politie, die kort na het incident meerdere meldingen kreeg, rukte massaal uit. Er kwamen onder meer leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse. Ook vlogen er politiehelikopters boven de stad. Na ‘een klopjacht’ is de vermoedelijke dader aangehouden, zegt een woordvoerder. De politie is dringend op zoek naar getuigen van het incident. Er waren volgens de Amsterdamse politie nog mensen op de been, op het moment dat de steekincidenten plaatsvonden.

Bewusteloos

Een medewerker van een bakkerij in de directe nabijheid, die rond middernacht al aan het werk was, zegt tegen deze site pas gezien te hebben dat er iets aan de hand was toen er politie ter plaatse was. Ook een werknemer van een horecazaak aan de Van der Helststraat, verklaart tegenover AT5 dat hij niets meekreeg van de steekpartij zelf. Toen hij buiten kwam, was de dader al verdwenen en lag er een bewusteloos slachtoffer op straat. Er was sprake was van ‘een normale, drukke horeca-avond’, stelt hij.

Als gevolg van het incident stoppen trams en metro’s niet in of rond de Ferdinand Bolstraat. Bewoners mochten alleen onder begeleiding naar hun huis. De gemeente zegt ‘sentimenten en eventuele onrust’ in de wijk goed in de gaten te houden. Ook wordt Slachtofferhulp ingeschakeld.

Volledig scherm Politie en hulpdiensten bij het steekincident in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. © ANP

Geen aanwijzing voor terrorisme

Over de toedracht van het incident, of het motief van de dader, is nog niets bekend. De politie gaat ervan uit dat één persoon de vijf anderen heeft gestoken. Het onderzoeksteam onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft op dit moment geen directe aanwijzingen dat sprake is van een terroristisch motief.



Een woordvoerder van de politie kon verder nog geen details geven over de zaak en het onderzoek. ,,Hulpverlening aan de slachtoffers is nu onze eerste prioriteit’’, klonk het. Wel worden alle opties opengehouden, meldt de Driehoek Amsterdam, waarin de gemeente, justitie en politie verenigd zijn.



De autoriteiten laten weten de afgelopen nacht met elkaar te hebben gesproken over de steekincidenten en het onderzoek en zal vandaag met meer informatie komen. De driehoek betuigt ‘medeleven aan de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer en wenst de gewonden een spoedig herstel en sterkte voor al hun naasten’.



Volledig scherm Politie en ambulances bij de Ferdinand Bolstraat. © Michel van Bergen

Volledig scherm Politie en hulpdiensten rukten massaal uit. Ook vlogen er politiehelikopters boven Amsterdam. © Michel van Bergen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Michel van Bergen