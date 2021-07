Dode gevonden bij Breskens, mogelijk vermiste zwemmer

Bouwmateri­a­len schaars: ‘Hout kost goud, als het er al is. En staal en kunststof worden ook problema­tisch’

8:57 ‘S-HEER ARENDSKERKE - Hout kost goud. Het is schaars en daardoor slecht leverbaar. Houd rekening met lange wachttijden en gepeperde prijzen als nu je wilt verbouwen. Bedrijfsleider René Ars van bouwmaterialenhandel BPG De Jonge in 's-Heer Arendskerke: ,,Een veel gevraagd product als een vurenhouten ribbetje van 2.70 meter is gewoonweg niet te krijgen.”