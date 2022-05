Dode gevonden in ingestorte tunnel bosgebied Heerlen: ‘De hoop zand werd steeds groter’

Het gaat om een handmatig gegraven tunnel. ,,Er waren dus geen werkzaamheden of iets dergelijks”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De tunnel bevond zich in een bosperceel aan de Palemigerboord, gelegen in de wijk Schandelen-Grasbroek aan de noordkant van Heerlen.

Broodtrommel

Het is ook nog onduidelijk waarom de tunnel is gegraven en wanneer hij instortte. ,,Het is natuurlijk vreemd dat iemand middenin een natuurgebied een tunnel graaft. Dat wordt nog onderzocht”, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

De tunnel, die bijna zes meter lang zou zijn geweest, was recent gegraven. Volgens een omwonende was iemand er al ongeveer een maand tot anderhalve maand mee bezig. ,,Je zag geen tunnel, alleen een hoopje zand en dat werd steeds groter’’, verklaarde de Heerlenaar tegenover de regionale nieuwszender L1. Vrijdagochtend zag hij dat de hoop zand twee keer zo hoog was geworden en dat de tunnel was ingestort. Naast de ingang - een gat in de grond - lag een groene herenfiets en een jas, zo is te zien in een filmpje dat hij maakte. ,,Er lag ook een broodtrommel met vers brood erin”, aldus de ooggetuige.