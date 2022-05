Dode gevonden onder puin ingestorte tunnel Heerlen

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de overledene en waarom deze persoon in de tunnel was. De woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat de tunnel handmatig door iemand gegraven is. “Er waren dus geen werkzaamheden of iets dergelijks.”

De instorting vond plaats in een bos aan de Palemigerboord. Op de plek van de instorting zijn een aantal spullen gevonden, waardoor er voor de veiligheidsregio een aanleiding was om te gaan zoeken. Om wat voor spullen het gaat, kan de woordvoerder vanwege het onderzoek nog niet zeggen.

Vreemd

Hoelang geleden de gegraven tunnel is ingestort, is niet duidelijk. Ook is nog onduidelijk waarom de tunnel is gegraven. ,,Het is natuurlijk vreemd dat iemand midden in een natuurgebied een tunnel graaft. Dat wordt nog onderzocht”, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.