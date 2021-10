Dode na schietincident in Apeldoornse woonbuurt

‘Neushoorn­fa­briek’ Burgers’ Zoo flikt het weer: dertiende neushoorn­jong geboren in dertien jaar tijd

26 oktober Opnieuw is er in de Arnhemse dierentuin Burgers’ Zoo een neushoornjong geboren. In de nacht van maandag op dinsdag schonk neushoornvrouwtje Kwanzaa het leven aan een kerngezond jong. Voor Burgers’ Zoo is het de dertiende keer in dertien jaar tijd dat de dierentuin een telg aan haar populatie breedlipneushoorns toe kan voegen.