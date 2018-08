Dodelijk ongeluk spoorwegovergang Scheemda

Update Vrouw (32) overleden door brand in schuur Et­ten-Leur, man en kind gewond

7:02 Bij een uitslaande brand in een schuur aan de Nieuwe Kerkstraat in Etten-Leur is zondagnacht een 32-jarige vrouw om het leven gekomen. Haar man (30) raakte zwaargewond en ook haar kind van twee jaar is gewond. Ze hebben onder meer brandwonden opgelopen.