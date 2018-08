Dodelijk steekincident in Dedemsvaart

Video Nederland­se Lisanne (19) is wereldkam­pi­oen eenwiele­ren

2 augustus Nederland is een wereldkampioen rijker: Lisanne Boer (19) uit Wapenveld is vandaag op de eerste plaats geëindigd op het onderdeel hoogspringen tijdens het WK eenwieleren in het Zuid-Koreaanse Seoul. Dat deed ze door haar concurrentie met zeer grote overmacht te verslaan.