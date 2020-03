Dodental corona in Nederland naar twaalf, aantal vastgestelde besmettingen nadert duizend

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan corona is opgelopen naar twaalf. In totaal gaat het om 959 vastgestelde coronapatiënten in Nederland, blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal daadwerkelijke gevallen van corona in Nederland ligt zeker hoger, omdat familieleden van mensen die corona hebben niet meer worden getest en mensen met milde klachten evenmin.

De afgelopen 24 uur zijn er twee mensen overleden aan het coronavirus. Het gaat om oudere patiënten met onderliggend lijden. In totaal zijn er 136 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Dit betekent dat er sinds vorig weekend honderd mensen extra opgenomen zijn, want zondag stond die teller nog op 36.

Roosendaalse

Een 70-jarige vrouw is overleden in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal aan de gevolgen van het coronavirus, meldt het ziekenhuis zaterdag in een persbericht. De vrouw had al andere onderliggende gezondheidsproblemen. Het is onduidelijk waar en wanneer de vrouw het virus heeft opgelopen.

Eindhovenaar

Ook een inwoner van Eindhoven, die op een gesloten verpleegafdeling woonde van zorggroep Vitalis woonde, is vrijdagavond overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij overleed in het ziekenhuis. Waar hij het virus heeft opgelopen, is niet bekend, meldt Vitalis zaterdag op hun website. Voor zijn opname in het ziekenhuis werd de man al preventief in isolatie verpleegd. In het ziekenhuis werd pas zeker dat het ging om een besmetting van het coronavirus. Vitalis heeft eerder deze week in alle woongebouwen de ontmoetingsruimten gesloten tot in ieder geval 31 maart.

5 doden

Bij de vorige telling kwamen er in 24 uur tijd 5 coronadoden bij en 190 nieuwe patiënten. Dit waren ook allen oudere patiënten met onderliggend lijden. In totaal zijn er nu twaalf mensen gestorven aan de ziekte. Gisteren stond de teller op 804 positief geteste personen. Daarvan werkten bijna 180 mensen in de zorg: zij worden vaker dan anderen getest. Het totaal staat nu op 959.

Vandaag zijn er minder nieuwe positieve testen gemeld. ,,Een verklaring is dat het testbeleid is aangepast. Vanaf 12 maart worden mensen met milde klachten niet meer getest omdat er een landelijke maatregel om thuis te blijven bij de eerste klachten. Daarnaast wordt er meer getest onder risicogroepen. Ook heeft de overheid op 12 maart mensen opgeroepen om sociale contacten te verminderen’’, verklaart het RIVM. Het is volgens het instituut nog te vroeg om het effect van deze maatregel te zien. Daarnaast worden sinds 10 maart vanwege een tekorten aan testen ook familieleden van coronapatiënten niet meer getest.

De gebieden met wijdverspreide transmissie zijn gisteren uitgebreid. Naast Italië, China, en Zuid-Korea en Iran, gaat het ook om: Oostenrijk, Noordrijn Westfalen (Duitsland), Madrid (Spanje).