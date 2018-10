Doe Maar-fans: 'Oh, wat waren we toen jong en onbezorgd'

Gek genoeg had­den vriendinnen Linda, Edith en ­Elles uit Deven­ter deze foto zelf nog nooit gezien. Sterker, ze wisten niet eens dat er een fotograaf rondscharrelde ­tijdens dit Doe Maar-optreden dat, vermoedden ze, in 1983 in het ­Gelderse Lochem plaatsvond. Toen ze er een tijdje terug via een internetforum op werden ge­wezen, kwamen er allerlei emoties los. Intense emoties.