Doktoren staan voor raadsel; Koen (20) heeft gat van 2,5 jaar in zijn geheugen: ‘Helemaal de weg kwijt’

Hond bleef bij bazin in auto na ongeval: ‘Hij slaapt nog steeds op de jas van mijn vrouw’

23 september Een 51-jarige vrouw uit Losser, die vorige maand gewond raakte bij een ongeluk in De Lutte, is aan de beterende hand. De vrouw botste in haar auto tegen een boom en belandde vervolgens in een sloot. Het nieuws over het ongeluk bereikte veel mensen, vanwege het aandoenlijke beeld van haar labrador die niet van de zijde van zijn baasje wilde wijken.