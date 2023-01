Donderdag al eerste stakingen in treinverkeer noorden en oosten, mogelijk grotere impact

Het gaat om een betrekkelijk kleine groep van de medewerkers in de sector. Toch kan een staking binnen de kleinere cao wel degelijk impact hebben. Zo leidden eerdere stakingsdagen in december in het noorden van het land tot problemen met de dienstregeling in omliggende noordelijke provincies. Het treinpersoneel uit Friesland werkt bijvoorbeeld ook op trajecten in Groningen en vice versa, waardoor een betrouwbare dienstregeling niet kon worden gegarandeerd.