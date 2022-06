Donny M. eerder veroordeeld voor misbruik jonge kinderen

zaak-GinoDonny M., die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de dood van de 9-jarige Gino, is in 2017 al eens veroordeeld in een misbruikzaak. Het betreft het misbruiken en mishandelen van twee jongetjes in Sittard. Een van de advocaten in die zaak bevestigt berichtgeving daarover van regionale omroep L1.

De omroep beschikt over gerechtelijke documenten waaruit blijkt dat de toen 17-jarige Donny M. op 28 juni 2017 twee jongetjes in Sittard heeft bedreigd en mishandeld, en zeker één van hen ook heeft misbruikt. In december van dat jaar veroordeelde de rechter in Maastricht M. tot bijna vijf maanden jeugddetentie en daarbovenop ‘klinische behandeling’ bij de Catamaran in Eindhoven, een instelling die geestelijke gezondheidszorg biedt aan jongeren tot 23 jaar oud.

Phil Boonen, advocaat van een van de slachtoffers, stelt tegenover deze site dat het ging om 'jonge kinderen’, die door Donny M. in Sittard werden meegelokt naar een plek waar ‘ontuchtige handelingen’ plaatsvonden. Meer details daarover wil hij niet delen. De exacte leeftijden van de slachtoffers weet hij niet meer. ,,Maar ze waren geen 16 of 17, eerder tien, elf of twaalf.”

Het onvoorwaardelijke vonnis van vijf maanden jeugddetentie was in de herinnering van Boonen gelijk aan de periode dat M. destijds in voorarrest zat. Er hing de jonge dader destijds ook een plaatsing voor drie jaar in een jeugdinrichting boven het hoofd, maar die maatregel kon Donny M. ontlopen door zich te laten behandelen. Of hij die behandeling ook heeft ondergaan, weet Boonen niet.

De politie wil desgevraagd niet ingaan op de kwestie. ,,We bevestigen noch ontkennen het”, zegt een woordvoerder. ,,In het belang van het onderzoek kiezen we er op dit moment voor geen informatie naar buiten te brengen over de verdachte, die in beperkingen vastzit.”

Nette jongen

Tegenover deze krant toonden bekenden van Donny M. zich gisteren verbijsterd over het feit dat hij is opgepakt in verband met de dood van Gino. M. kennen ze als een verzorgde en nette jongen. Hij is hartstochtelijk PSV-fan en had tot zijn arrestatie al maanden een vriendin waarmee hij straalde op foto’s. Toch stelden de bekenden ook dat M. veel problemen had.

Hij zou de laatste jaren hebben geprobeerd om zijn leven weer op het juiste spoor te krijgen, maar slaagde daar volgens hen niet in. M. schrijft zelf op zijn sociale media dat hij internationaal vrachtwagenchauffeur is bij een meubeltransportbedrijf, maar volgens de directeur van dit bedrijf werkt hij al een paar maanden niet meer voor hen. Zijn ex-werkgever wil verder geen commentaar geven. Vorig jaar oktober was M. nog naarstig op zoek naar woonruimte in Zuid-Limburg. Dat gebeurde omdat hij bij bekenden niet meer in huis mocht wonen.

De recherche is zondag in Geleen nog bezig met het doorzoeken van de woning van de verdachte. Ook vindt er een buurtonderzoek plaats. De omgeving van de woning aan de Dommelstraat is afgezet.

In Geleen hebben mensen bloemen neergelegd bij de woning waar het lichaam van de negenjarige Gino zaterdag is gevonden. Ook in Maastricht, waar Gino woonde voor hij verhuisde, worden boeketten en knuffels achtergelaten: