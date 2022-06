Donny M. kon opnieuw de fout in gaan met Gino (9): 'Het zit me zó hoog’

Het was een week of zes geleden toen de zoon van Haiko uit Sittard voor het eerst sinds 2017 uit zichzelf iets zei over wat er dat jaar op die nare juniavond gebeurde. Haiko en Sheline, de stiefmoeder van de jongen, zagen dat als een goed teken. ,,Als een teken dat hij eindelijk een stapje kon zetten in zijn verwerking”, zegt Sheline.



Dat verwerkingsproces kwam afgelopen zaterdag weer volledig op zijn kop te staan. Toen kwam de naam Donny M. naar buiten als hoofdverdachte in het onderzoek naar de dood van de 9-jarige Gino van der Straeten, die woensdag in Kerkrade verdween en zaterdagochtend in Geleen levenloos aangetroffen werd in de achtertuin van een woning.