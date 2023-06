Donny M. kreeg ondanks bekende problemen niet de goede zorg voordat hij Gino (9) doodde

Verdachte Donny M. van de moord op de 9-jarige Gino uit Kerkrade kreeg in de maanden voor zijn daad niet de zorg die hij nodig had. Dat concludeert het Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van vier Rijksinspecties. ,,Hoewel partijen meestal volgens richtlijnen en afspraken hebben gewerkt, is er toch verbetering nodig.”

Het was bij meerdere instanties duidelijk dat de 23-jarige Donny M. psychische problemen had. Hij is eerder veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruiken van zeker één van hen. Ook kreeg hij een straf opgelegd voor een poging tot doodslag nadat hij een stoeptegel van een viaduct gooide. De rechter in die zaak zei toen dat M. verminderd toerekeningsvatbaar was, omdat hij een autismespectrumstoornis heeft en zwakbegaafd is. ,,Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen”, aldus de rechter toen.

Vooral focus op eigen taken

Uit het onderzoek naar de in totaal veertien organisaties en hulpverleners die betrokken waren na de eerdere veroordelingen van M., is gebleken dat ze vooral de focus hadden ‘op de eigen taken. Informatie is niet goed overdragen aan elkaar en onderling is niet altijd goed samengewerkt’. Zo ontstond er op enig moment het beeld dat het risico op herhaling van een zedendelict laag was. ,,Dit lage recidiverisico werd verschillende malen in de keten overgenomen en herhaald.” De organisaties die bij M. betrokken waren zijn onder meer de forensische jeugdGGZ, de jeugdreclassering, de gemeente en beschermd wonen.

Het Toezicht Sociaal Domein zegt wel dat het niet zeker is of, als de partijen anders hadden gehandeld, de dood van Gino voorkomen had kunnen worden. Bij een zitting in de zaak-Gino vorige maand kwam naar voren dat de deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) de kans groot achten dat hij opnieuw een kind misbruikt als hij niet behandeld wordt. Door onderzoekers bij het PBC is onder meer een persoonlijkheidsstoornis en een pedofiele stoornis vastgesteld.

Ook politie maakte mogelijk fouten

Ook is de Inspectie Justitie en Veiligheid een oriënterend onderzoek gestart naar het handelen van de politie nadat er in 2021 kinderporno werd aangetroffen op de telefoon van de man. Er volgde geen onderzoek na de vondst. Het onderzoek moet uitwijzen waarom dat niet gebeurde.

M. heeft bekend Gino te hebben ontvoerd, misbruikt en gedood. De 9-jarige jongen verdween op 1 juni 2022 in Kerkrade tijdens het buitenspelen. De politie deed, gesteund door onder anderen honderden vrijwilligers, zoekacties in de hoop Gino snel te vinden. Op 4 juni werd M. opgepakt in zijn woning in Geleen en niet veel later leidde hij de agenten naar het lichaam van het jongetje.

