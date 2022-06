Donny M. verdacht van moord in zaak Gino, voor onderzoek naar Pieter Baan Centrum

UpdateDe 22-jarige Donny M. uit Geleen wordt verdacht van de ontvoering en het ombrengen van de 9-jarige Gino. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Hij moet ook voor nader onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Dat maakte de rechter-commissaris in Maastricht vanmiddag bekend.

Gino verdween woensdagavond tijdens een partijtje voetbal op een trapveldje in Kerkrade, waar hij tijdelijk bij zijn oudere zus logeerde omdat zijn alleenstaande moeder in Maastricht wegens ziekte niet voor hem kon zorgen. De politie sloeg donderdagochtend groot alarm en verstuurde die middag een amber alert. Honderden mensen zochten vergeefs naar het vermiste jongetje in Kerkrade en het naburige Landgraaf. Alle hoop verdween toen de politie zaterdagochtend in Geleen zijn lichaam vond.

Bij die zoektochten werden ook spullen gevonden die mogelijk van Gino waren. Onderzoek daarvan heeft bijgedragen aan het vinden van de verdachte, bleek zaterdag tijdens een persconferentie van onder meer politie en justitie in Maastricht.

Volledig scherm Donny M. had de ramen van zijn woning in Geleen beplakt met krantenpapier. © Chris van Mersbergen/AD

De man uit Geleen werd zaterdagochtend vroeg gearresteerd en vertelde de politie waar het lichaam van Gino lag. Agenten vonden het lichaam vervolgens in een tuin achter een uitgebrande woning, vlakbij het appartement waar M. woont. M. zit in beperkingen, wat betekent dat hij slechts mag spreken met zijn advocaat en dat alle betrokken partijen (politie, justitie en advocaat) er naar buiten toe het zwijgen toe doen. De verdachte is op 17-jarige leeftijd al eens veroordeeld voor ernstig misbruik van een jongen en mishandeling.

M. werd zaterdag in zijn woning in Geleen gearresteerd op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino. Op zijn aanwijzing werd het lichaam van het jongetje even later gevonden in een naburige tuin achter een uitgebrand huis.

Beelden

Bij de politie zijn inmiddels meerdere video's binnengekomen van dashcams en andere beelddragers. De politie vroeg maandagavond ‘speciale medewerking’ van het publiek bij het verkrijgen van beelden in het onderzoek naar de dood van Gino. Specifiek gaat het daarbij om beelden waarop een blauwe Volkswagen Lupo te zien is.

Het gaat om beelden van de openbare weg die woensdag 1 juni tussen 18.50 en 19.30 uur zijn gemaakt. Gevraagd wordt onder meer om beelden van de omgeving van de Zonstraat en Hertogenlaan in Kerkrade, waar Gino voor het laatst werd gezien. Daarnaast wordt verzocht om beelden van de omgeving van zwembad In de Bende in Landgraaf, waar een step werd gevonden, en van de omgeving van De Landgraaf in Geleen, evenals van de openbare wegen tussen deze locaties. Een aantal mensen heeft inmiddels beelden geleverd, aldus de woordvoerder van de politie. Zij kon nog niet zeggen hoeveel. ,,Er komen reacties binnen, de recherche is druk bezig de beelden te analyseren en naar waarde te schatten”, zei de woordvoerder.

Volledig scherm Voor de deur bij de ouderlijke woning van Gino aan de Gildenweg ligt een zee van bloemen, knuffels en kaarsjes. © ANP

Stille tocht

De regionale zender 1Limburg zendt woensdagavond live de stille tocht uit die wordt gehouden ter nagedachtenis aan de 9-jarige Gino.