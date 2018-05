Doodgeschoten snelwegherten Oostvaardersplassen waren drachtig

Na een demonstratie van actievoerders gisteravond tussen 19.00 en 21.00 uur is op 21 plekken het hekwerk rond het Flevolandse natuurgebied (tussen Lelystad en Almere) doorgeknipt. Vanmorgen renden drie edelherten snelweg A6 op, vormden daarbij een gevaar voor zichzelf en weggebruikers en zijn uiteindelijk afgeschoten.

,,Er staat 35 kilometer hekwerk om de Oostvaardersplassen heen", aldus Van Dun. ,,Dat is al wel vaker doorgeknipt, maar daar hebben we nooit ruchtbaarheid aan gegeven om mensen niet op ideeën te brengen. Maar dit is wel extreem."

Staatsbosbeheer gaat ook aangifte doen omdat de 'impact zo groot is'. ,,Die dieren zijn beter af binnen de hekwerken. Deze ontsnapping brengt dier én mens in gevaar. Ze schieten zelf enorm in de stress, rennen kriskras over de weg. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als je ze voor je auto krijgt."

De drie edelherten die de A6 over renden, moesten wel worden afgeschoten. ,,Dit overleven ze sowieso niet. Als ze niet voor een auto komen dan wel omdat we ze dood moeten schieten." Dat is protocol, zegt Van Dun. ,,Ze leveren een gevaar op voor mens en dier. De Officier van Justitie heeft ons toestemming gegeven om ze dood te schieten."

Naar aanleiding van die aangifte gaat ook de politie onderzoek doen, zegt woordvoerder Hans Meuleman van de politie Midden-Nederland. In eerste instantie gaat het dan om de aangifte van vernieling en niet om het gevaar dat de losgebroken edelherten voor weggebruikers en de omgeving mogelijk hebben opgeleverd. ,,Daarvoor moeten wij kunnen aantonen dat dat door het openknippen van de hekken is gekomen. Dat is nog te prematuur."

Van Dun weet niet of deze drie herten - twee drachtige hindes en een jonger exemplaar - de enige dieren zijn die gebruik hebben gemaakt van de gaten in het hekwerk. ,,Ze zijn niet gezenderd of gechipt", zegt hij. ,,Van deze drie hebben we een melding gehad maar of er meer zijn ontsnapt weten we niet. Het kan zijn dat ze zich verborgen houden maar de dieren zullen zo in stress zijn dat ze vrij snel zichtbaar zullen zijn. We zijn nu niet actief op zoek naar ontsnapte edelherten maar als er meldingen binnen komen gaan we natuurlijk wel op pad."

De demonstratie gisteravond met zo'n 120 actievoerders verliep op zich 'heel vreedzaam'. Daarna moeten volgens Staatsbosbeheer de hekwerken zijn doorgeknipt. ,,Het was de hele avond een kat-en-muis-spelletje. Buitengewoon opsporingsambtenaren van ons hebben drie bekeuringen uitgegeven wegens het 'zich begeven buiten de wandelpaden'." Of de mensen die bekeurd werden - drie volwassenen en een kind van 13 jaar - de dieren aan het bijvoeren waren kan hij niet bevestigen. ,,Maar waarom loop je daar 's nachts anders?"

De schade valt, uitgedrukt in euro's, mee. ,,Het gaat om een paar duizend euro. Voor het hekwerk. Een geldwaarde voor de dieren is niet uit te drukken. Voor ons maken ze deel uit van het ecologische systeem van de Oostvaardersplassen. In tegenstelling tot de actievoerders. Die zien elk dier als een individu."

Staatsbosbeheer is gisterochtend al begonnen met het herstellen van de vernielde hekwerken.

