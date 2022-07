Doodgestoken kindje Rotterdam-Zuid regelrechte nachtmerrie: ‘Ergste wat ik ooit gezien heb in mijn leven’

reportage/met video 72 uur op Schiphol: blije, verveelde, geïrriteer­de, relaxte, verdrieti­ge, zoekende en boze mensen

Van zondagskind tot zorgenkind. In korte tijd is het imago van Schiphol ingestort. Onze verslaggevers waren in het eerste weekend van de zomervakantie 72 uur lang op de luchthaven en pakten ook zelf het vliegtuig. Drie dagen vol chaos en drukte.

16 juli