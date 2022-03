Doodnormale Oekraïners pakken de wapens op, zouden wij dat ook kunnen?

Reportage Juliana (15) blijft in Lviv: ‘Heb mijn vriendin­nen gebeld om te zeggen dat ik van ze hield’

En dan ineens is het oorlog. In Oekraïne probeert iedereen zich zo goed en kwaad als het kan te voegen naar de nieuwe realiteit. Het gezin Tsimerman uit Lviv moest al twaalf keer de schuilkelder in. ,,We hebben nu wel de buren goed leren kennen.”

1 maart