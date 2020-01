Doodsbedreigingen na bakfietsdrama: Doneerfonds kapt ermee

De eigenaar van Doneerfonds.nl is de afgelopen week overladen met doodsbedreigingen vanwege een valse inzamelingsactie die een paar dagen op zijn website heeft gestaan. Onbekenden dreigden ondernemer Patrick Ho uit Rotterdam iets aan te doen en vertelden hem dat ze zijn pand ‘wel even kwamen verbouwen’. De beheerder is er klaar mee en trekt per direct de stekker uit de site. Overmorgen heeft hij een afspraak bij de politie .

Doneerfonds raakte in opspraak nadat er een valse inzamelingsactie op de site verscheen voor de nabestaanden van het bakfietsdrama in Bussum, waarbij een jonge moeder om het leven kwam. Sommigen dachten dat de eigenaar van de site hiervoor verantwoordelijk was, maar die beweerde in een korte verklaring niets met de actie te maken te hebben.

Aangifte

Inmiddels is Doneerfonds.nl inclusief alle inzamelingsacties offline gehaald. Voor de doodsbedreigingen wordt geen aangifte gedaan. ,,Onze prioriteit ligt nu in het correct afhandelen van vragen van de donateurs en het helpen van de politie bij de opsporing”, laat de eigenaar weten. Hij kan donderdag langskomen bij de politie om aangifte te doen tegen de oplichters achter de valse inzamelingsactie. Dan worden het ip-adres en het gebruikte e-mailadres aan het onderzoeksteam overhandigd.

De tweeduizend euro die via het Doneerfonds zijn overgemaakt, wordt teruggegeven aan de donateurs. ,,We hebben ook onze procedures aangescherpt door onder andere een kopie van het identiteitsbewijs en bankafschriften te vragen van degene die een actie wil opzetten”, liet de eigenaar eerder weten, maar nu is echter besloten om helemaal te stoppen met de site.

Crowdfunding

Met crowdfunding is vorig jaar in Nederland ruim 424 miljoen euro opgehaald. Dat is 29 procent meer dan in 2018, toen de totale opbrengst 329 miljoen euro was. Dat meldt de gespecialiseerde website CrowdfundingCijfers.nl, dat sinds 2011 de ontwikkeling van crowdfunding in Nederland in kaart brengt. Vorig jaar werden voor het eerst in een jaar meer dan 10.000 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd.

Ondernemingen haalden in totaal 387 miljoen euro op, 91 procent van het totaalbedrag. Gemiddeld zamelde een bedrijf 148.000 euro in. ,,Het aantal ondernemingen dat crowdfunding inzet groeide in 2019 niet ten opzichte van het jaar ervoor. Het bedrag dat zij ophalen groeide wel. Ondernemingen financierden in 2019 gemiddeld 30 procent meer per project”, zegt Gijsbert Koren van CrowdfundingCijfers.nl. De meest populaire vorm van crowdfunding is een lening. Afgelopen jaar was 86 procent van het met crowdfunding opgehaalde bedrag in de vorm van een lening.

Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, bedroeg het totaalbedrag 9,9 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 11.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, was het bedrag 16,2 miljoen euro en het gemiddelde bedrag 2000 euro. Consumenten die via crowdfunding een persoonlijke lening financierden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of verbouwing van hun huis, haalden in totaal 10,8 miljoen euro op, met als gemiddeld bedrag 8000 euro.

In 2019 werden meer dan 13.087 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Met name het aantal maatschappelijke projecten groeide fors, tot 63 procent van het totaalaantal via crowdfunding gefinancierde projecten. Steeds meer mensen zetten crowdfunding in voor de financiering van een persoonlijke wens of voor een goed doel.