Doodsteken Rotterdammer (19) lijkt gevolg van vechtafspraak met Amsterdamse drillrapgroep

De dader komt volgens ingewijden uit de hoek van 73 De Pijp, zo schreef Het Parool eerder al. De politie wil dat nog niet bevestigen omdat pas in de loop van dinsdag meer mededelingen over de zaak zullen worden gedaan. De politie wil ook nog niets zeggen over de identiteit van de twee jonge mannen die kort na de steekpartij zijn aangehouden.

Op filmpjes op sociale media is een jonge man met een shirt van 73 De Pijp te zien met een vuurwapen, en lijken schoten te klinken. Iets verderop zou zijn gestoken door een vriend van hem. De confrontatie van de twee groepen maandag was zeker niet de eerste. Ook zondag waren de groepen in Scheveningen al hard gebotst.

Volledig scherm Hulpdiensten op De Pier in Scheveningen vochten voor het leven van de 19-jarige ‘Chuchu’ uit Rotterdam, maar de reanimatie mocht niet meer baten. © Regio15

Drillrapgroep

Volledig scherm Het bewuste snapchatbericht waarin wordt afgesproken om de ruzie te beslechten. © Screenshot Snapchat De Rotterdamse drillrapgroep heeft Blacka 24 als leider. De groep vecht ook online al tijden een fittie uit met 73 De Pijp. De sleutelfiguren uit beide groepen zijn tussen de 17 en begin twintig.



Blacka 24 schreef zaterdag op Snapchat dat hij de confrontatie aan wilde gaan met zijn Amsterdamse rivalen van 73 de Pijp. ,,Ze durven mij en mijn members niks te doen, anders dan mijn vriendin bedreigen. Laten we elkaar met z’n allen ontmoeten, ergens tussen Amsterdam en Rotterdam. Dan gaan we die beef daar regelen.” Op beelden op sociale media is te zien hoe een dag later een jongen klappen krijgt in Scheveningen. De Amsterdammer vlucht zichtbaar aangedaan voor de Rotterdamse groep die roepen dat ze bij ‘24' horen.

Weer een dag later is er opnieuw een confrontatie. Ditmaal bij de opgang van de pier, waar de 19-jarige Rotterdammer ‘Chuhu’ rond 18.30 uur in zijn bovenlichaam wordt gestoken. Langdurige reanimatie helpt niet: hij sterft in het ziekenhuis.

Confrontaties

Het geweld tussen drillrapgroepen is al lang een grote zorg. Ook in Amsterdam waren al meerdere gewelddadige confrontaties tussen de groepen die elkaar in clipjes op Youtube met messen en vuurwapens uitdagen.

Een dieptepunt was de dood van de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam op 3 september 2019 in Amsterdam-Zuidoost. De frontman van drillcrew FOG uit Venserpolder, bekend als ‘RS’ of ‘TrappyDemon’, werd in een messengevecht bij Bijlmerflat Florijn doodgestoken door een jongen uit de rivaliserende groep KSB uit de K-buurt. In de strafzaak over die dodelijke steekpartij is woensdag weer een inleidende zitting.