Doodzieke veteraan start peperdure behandeling in VS, maar heeft niet genoeg geld

Op de eettafel in zijn huis in Arnhem staat een grote doos met een daarin een reusachtige panda beer. Cadeautje van een onbekende afzender die op het kantoor van zijn advocaat is afgeleverd. Marnix Landman (31) is zichtbaar ontroerd als hij het knuffeldier eruit pakt en aan zijn 2-jarige zoontje geeft. ,,Hoe bestaat het: een panda beer was vroeger ook altijd mijn lievelingsknuffel,’’ zegt hij.