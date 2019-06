Doofstomme man staat met bebloed gezicht op straat na woninginbraak

Video Nederland­se 'heroïneko­ning' Sadullah U. (61) woonde in auto en reed dagelijks duizend kilometer

11:51 De Turkse Nederlander die deze week in Spanje is opgepakt op verdenking van grootschalige handel in heroïne, blijkt al ruim een kwart eeuw actief in de georganiseerde drugscriminaliteit. De 61-jarige Sadullah U., in Spaanse kringen bekend als Nicol, is volgens de Spaanse autoriteiten betrokken geweest bij enkele gigantische drugsvangsten in Barcelona en Madrid.