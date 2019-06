‘Door blunder Máxima is Nederland nu sulletje zonder principes’

Koningin Máxima ontmoette de Saoedische kroonprins op de G20-top in Japan en sprak met hem over de hulp aan vrouwen om ondernemingen op te zetten. De moord op de Saoedische journalist Khashoggi, in oktober vorig jaar, werd niet besproken. ,,Hoe kun je als koningin met een hoofdverdachte aan tafel gaan die volgens een VN-rapport bloed aan zijn handen heeft? Ze werkt nota bene zelf voor de VN. Ik ben eigenlijk sprakeloos”, reageert Robert van de Roer. Hij noemt het een onverwachte blunder van een doorgaans zo intelligente vrouw.

,,Heeft Maxima een black-out gehad? Is het geldingsdrang? Hoe kunnen we deze ontmoeting rijmen met de mensenrechten, die wij als pijler hebben in ons buitenlandbeleid? Nederland profileert zich hiermee internationaal als een sulletje zonder principes. Of erger: zonder eigenwaarde. Met welke andere omstreden leiders gaan wij nog meer zo ondoordacht aan tafel?” Van de Roer onderstreept dat Máxima als lid van het Koninklijk Huis dit gesprek niet zonder toestemming van premier Rutte en minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft kunnen voeren. ,,Zij hadden dit moeten tegenhouden.’'

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was het kabinet op de hoogte van het gesprek. ,,Dat maakt dit een blunder van verschillende leiders tegelijk”, oordeelt Van de Roer.

Boter op het hoofd

Hij is het eens met D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma die vreest dat de Saoediërs aan de haal gaan met de ontmoeting en Mohammed bin Salman als gerespecteerd wereldleider positioneren. ,,Dat zie je nu al in de media. De Rijksvoorlichtingsdienst is angstvallig stil over de ontmoeting, terwijl Saoedi-Arabië veelvuldig naar buiten treedt over de ontmoeting. Nederland heeft soms erg veel boter op het hoofd als het gaat om het onderscheiden van goed en kwaad.”

Hij refereert aan de beelden die in het verleden naar buiten kwamen van de toast van Karremans met Mladic, bij de val van Srebrenica, en het biertje dat koning Willem-Alexander dronk met Poetin in het Holland House. ,,Ik wil er mee zeggen dat regimes zoals Rusland of Saoedi-Arabië heel slim zijn in het uitventen van zo’n ontmoeting. Máxima moet als nationaal symbool heel zuinig zijn met wie ze aan tafel gaat. Rutte en Blok hadden haar daar extra tegen moeten beschermen.’'

Agnes Callamard, de VN-rapporteur die de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi onderzocht, beschuldigt Máxima van medeplichtigheid door de zaak niet met de prins te bespreken. ,,Het is één ding om deze man te ontmoeten, het is iets anders om te zwijgen,” zegt ze tegen deze site. Zo ver wil Van de Roer niet gaan. De koningin had volgens hem überhaupt nooit ‘ja’ moeten zeggen tegen een ontmoeting. ,,Zij heeft helemaal niet de rol om hem of wie dan ook de les te lezen. Daar hebben we premier Rutte of minister Blok voor. Maar ze heeft óók niet de rol, zoals ze nu deed, om dwars door het VN-rapport, het standpunt van Europa en ons mensenrechtenbeleid heen te fietsen.’'