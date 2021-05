Door corona gescheiden stel Elly en Nico voor één nachtje weer samen

Politie haalt door kroongetui­ge Nabil B. verwijder­de chatge­sprek­ken terug

16:45 De Amsterdamse rechtbank heeft vrijdag besloten dat de advocaten van de verdachten in het Marengo-proces inzage krijgen in de iPhone van kroongetuige Nabil B. Inmiddels is duidelijk dat de politie door de kroongetuige verwijderde chatgesprekken heeft kunnen terughalen. Ook zocht de kroongetuige op Facebook naar personen over wie hij belastend had verklaard.