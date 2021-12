Door de kwestie Borsato is het nu nóg moeilijker voor slachtoffers om te praten over seksueel geweld

OM claimt akkoord over oplossing laptopver­bod EBI, Orde van Advocaten zegt dat het nog niet zover is

Het Openbaar Ministerie stelt dat een akkoord is bereikt tussen de directie van de EBI in Vught en de Nederlandse Orde van Advocaten over het ‘laptopverbod’. Sinds kort is het advocaten niet meer toegestaan gegevensdragers mee te nemen tijdens een bezoek aan hun cliënt. Advocaten zeggen daardoor hun werk niet goed te kunnen doen. Van een akkoord is echter nog geen sprake, zegt de Nederlandse Orde van Advocaten.

14 december