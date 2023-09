Door de vreemde keuze van de BBB is voor die partij het Torentje uit zicht

Update/met video Demonstra­ties rond voorlees­ses­sie door dragqueen: geen ongeregeld­he­den

Ongeveer twintig demonstranten, waaronder Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie), hebben zich zaterdagochtend verzameld in de buurt van de openbare bibliotheek van Leiden. Ze protesteerden daar korte tijd vanwege een voorleesuurtje voor zestig kinderen door een dragqueen in de bieb. Even verderop stonden nog zo‘n honderd tegendemonstranten. Het kwam niet tot een treffen tussen de groepen.