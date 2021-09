Door ‘exotische’ polis krijgen ondernemers Valkenburg waterschade niet vergoed: ‘Schande dat zoiets kan’

video Linda loopt nu drie marathons: ‘Ik dacht dat ze toch niet door zouden gaan’

24 september Nu vanaf zaterdag veel van de coronamaatregelen van de baan zijn, gaan ook veel hardloopevenementen weer door. Wie wil, kan in oktober elke week wel een marathon lopen. Linda Alexandra (46) uit ’s-Gravenzande doet er maar liefst drie; in Zeeland, Eindhoven en Rotterdam. ,,Het is niet helemaal handig, maar ik heb er wel naartoe geleefd.’’