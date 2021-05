Door fout héle huisartsenpraktijk uitgenodigd voor coronaprik: ‘Ik ga die prik gewoon halen!’

Dat blijkt uit een brief in handen van deze nieuwssite en wordt bevestigd door de afzender van de brief. In de brief valt te lezen dat de mensen een brief hebben ontvangen betreffende een oproep voor de vaccinatie tegen Covid-19. ,,Helaas heeft u deze brief per abuis ontvangen’’, verontschuldigt het in Ridderkerk gevestigde bedrijf DMDR Medical Marketing B.V. zich.